El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A partir de las 15:00 horas, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones y tormentas. La probabilidad de lluvia se eleva al 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intensa.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 19 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que podría situarse alrededor de los 20 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 43 y 67 km/h en las primeras horas del día, aumentando en intensidad a medida que se acerquen las tormentas. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 76 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la formación de tormentas. La dirección del viento cambiará a sur y su velocidad disminuirá ligeramente hacia la tarde, pero seguirá siendo notable.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y en un 75% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el día de hoy en Osuna se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes altas en la mañana, un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde, y un viento notable que podría complicar aún más las condiciones. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día de inestabilidad meteorológica y mantengan un seguimiento constante de las actualizaciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.