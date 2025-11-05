El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se tornen más inestables, especialmente en la tarde y la noche, cuando la probabilidad de tormentas aumentará significativamente.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa será alta, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% hacia las 19:00 horas, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa durante la mañana, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente, con un aumento en la probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las precipitaciones acumuladas en este periodo puedan llegar hasta los 7 mm, lo que podría generar algunas complicaciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 39 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 66 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en combinación con las tormentas previstas.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 80% de posibilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes.

En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes altas en la mañana y un aumento en la inestabilidad hacia la tarde. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.