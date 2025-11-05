El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 23 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo para las horas más frescas.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, con una ligera disminución a 14 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 65% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, especialmente en la tarde.

Desde el mediodía, la probabilidad de precipitaciones comenzará a aumentar, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría traducirse en algunas gotas dispersas, aunque no se prevén lluvias intensas. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa, con un 75% de probabilidad en el mismo periodo.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 63 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a 15 grados, y la humedad alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en las horas más tardías. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y se espera que la lluvia sea más probable en la noche, aunque en cantidades moderadas.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo templado y nublado, con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.