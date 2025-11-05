El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura oscilará entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 11:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que alcance hasta un 100% en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente suaves.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 12:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también es alta, con un 90% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta los 8 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día, especialmente en la tarde, donde se espera que sople desde el sur con rachas que podrían superar los 40 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en combinación con la alta humedad y la posibilidad de tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a valores más frescos, rondando los 16 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:25 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará tranquilo, se tornará inestable y potencialmente tormentoso en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.