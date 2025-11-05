El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 13 grados.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, se prevé un 80% de probabilidad de lluvia, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Las condiciones atmosféricas indican que la lluvia será escasa, pero no se descartan intervalos de nubosidad más densa que podrían traer consigo algunas gotas. La tarde se presentará con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 21:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se tiene planeado salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas. La velocidad del viento será más moderada por la mañana, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, lo que podría afectar la sensación de frío, especialmente con la llegada de la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente antes de que comience la lluvia. Por la mañana, la humedad se mantendrá en torno al 53%, pero se espera que disminuya ligeramente antes de que la lluvia comience a caer.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante la mañana, pero con un notable cambio hacia la tarde, donde la probabilidad de lluvia y el aumento de la velocidad del viento marcarán la pauta. Es un día para estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.