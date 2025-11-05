El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, con valores que alcanzarán hasta el 93% hacia las 19:00 horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. La combinación de nubes y alta humedad podría dar lugar a un ambiente algo pesado, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en la tarde, con un 90% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser acompañadas de tormentas, con un 85% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 9 mm, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes y a quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur-sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 65 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículos, ya que las ráfagas de viento podrían afectar la estabilidad de los mismos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 16 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan precauciones adicionales.

En resumen, el día de hoy en Marchena se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas, probabilidad de lluvias y tormentas, y un viento notablemente fuerte. Es recomendable estar preparado para cambios bruscos en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.