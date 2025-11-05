El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, lo que permitirá disfrutar de intervalos de sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 19:00. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 93% a las 07:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, situándose en torno al 60% a media tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, aunque existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas gotas entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es más alta en la franja horaria de 13:00 a 19:00, alcanzando un 80%. Esto sugiere que, aunque el día comenzará tranquilo, podrían desarrollarse tormentas en la tarde, por lo que es recomendable estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará del norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 69 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las horas de mayor actividad.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día variable, con temperaturas agradables y la posibilidad de tormentas por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar atento a los cambios en el tiempo y prepararse para un posible aguacero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.