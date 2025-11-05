El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se prepara para un día marcado por un cielo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, cuando las nubes cubiertas podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 63 km/h durante las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a la sensación de inestabilidad en la atmósfera, especialmente con la llegada de las nubes más densas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes y acompañadas de tormentas, con un 85% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo. Esto sugiere que los habitantes de Mairena del Alcor deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en la tarde.

A lo largo del día, los cielos irán alternando entre momentos de mayor claridad y otros más oscuros, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se presenta como un día variable, con temperaturas agradables pero con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo cambiante a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.