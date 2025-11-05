El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones significativas en las primeras horas, irán evolucionando a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 22 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con una humedad relativa que comenzará en un 58% y que podría aumentar hasta un 99% hacia la noche, sugiere un ambiente algo pesado y húmedo.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, se prevé una probabilidad de lluvia del 90%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Además, la posibilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 80% en el mismo periodo. Esto sugiere que los lucentinos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

El viento soplará desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y a la sensación de inestabilidad en el tiempo. Este viento, combinado con la alta humedad y la posibilidad de tormentas, podría generar un tiempo bastante dinámico y cambiante.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La combinación de un ambiente húmedo y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, los habitantes de Lucena deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente en la tarde, cuando se prevén tormentas y lluvias. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.