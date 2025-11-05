El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Lora del Río experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 27 grados hacia la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. Sin embargo, se prevé que a partir de la tarde, el cielo se cubra de nuevo, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a intervalos nubosos.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con un total estimado de 1 mm, pero no se descartan tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 90%. Esto podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados ante posibles cambios repentinos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a suroeste hacia la tarde, lo que podría influir en la temperatura y la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 100% en las horas nocturnas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. El cielo se mantendrá cubierto, y las posibilidades de lluvia continuarán, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable en la tarde, con probabilidades de lluvia y tormentas. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.