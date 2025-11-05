El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variable en Linares, con predominancia de nubes altas y un aumento gradual de la probabilidad de precipitaciones a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente cubierto por nubes altas, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día progrese, se prevé que las condiciones meteorológicas cambien. Desde el mediodía, la probabilidad de lluvia comenzará a incrementarse, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas se mantendrán en un rango de 21 a 24 grados , lo que podría hacer que la tarde sea más cálida, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la nubosidad y la posible lluvia.

Las precipitaciones serán escasas, con un pronóstico de hasta 0.1 mm en las primeras horas y un aumento a 0.9 mm hacia la tarde. Sin embargo, es importante destacar que la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 75% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 31 km/h, siendo más fuerte durante la tarde y la noche. Esta combinación de viento y humedad podría generar un ambiente algo inestable, propenso a cambios repentinos en las condiciones climáticas.

En resumen, los habitantes de Linares deben estar preparados para un día con cielos mayormente nublados, temperaturas agradables durante el día, pero con un notable descenso en la sensación térmica hacia la noche. Se recomienda llevar paraguas o impermeables, especialmente si se planea estar al aire libre durante la tarde y la noche, ya que las tormentas podrían hacer su aparición. La jornada promete ser un reflejo del tiempo cambiante de la temporada, donde la naturaleza nos recuerda su imprevisibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.