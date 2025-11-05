El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de opacidad, aunque no se esperan precipitaciones significativas en estas horas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 92%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sureste a velocidades que oscilarán entre los 20 y 39 km/h, alcanzando rachas de hasta 49 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se anticipa un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, pero podrían ir acompañadas de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 90% durante este mismo periodo. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían presentarse de manera intermitente, generando momentos de inestabilidad.

Hacia la noche, el cielo se despejará gradualmente, y se espera que las temperaturas desciendan a alrededor de 15 grados . La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y agradable. Las condiciones de viento se mantendrán, aunque con una ligera disminución en la intensidad, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.