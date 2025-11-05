El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas irán cambiando, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia. La temperatura oscilará entre los 17 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. Las primeras horas del día comenzarán con una humedad del 69%, que irá disminuyendo ligeramente hasta el mediodía, pero se incrementará nuevamente en la tarde, especialmente con la llegada de las lluvias.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de las 15:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 5 mm, lo que podría generar algunos inconvenientes en las actividades al aire libre. Las lluvias serán ligeras, pero se recomienda precaución, ya que podrían ir acompañadas de tormentas.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 67 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de mayor viento. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción del frío al caer la tarde.

Los cielos se mantendrán cubiertos durante gran parte del día, con un cambio hacia un estado más nuboso en la tarde. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:23 horas, las nubes podrían dar paso a un cielo más despejado, aunque las condiciones seguirán siendo inestables.

Es recomendable que los habitantes de Lebrija se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones cambiantes. Las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.