El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, la situación meteorológica irá cambiando, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 22°C. La sensación térmica será moderada, gracias a la combinación de nubes y viento.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 43% por la mañana y aumentando a lo largo del día, alcanzando picos de hasta un 81% en la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 3 y 28 km/h, predominando del suroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 100% a partir de las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

Los amantes de la meteorología deben estar atentos a la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 60% durante la tarde y un 70% en la noche. Esto podría traer consigo descargas eléctricas, aunque se espera que la intensidad de las tormentas sea moderada.

En resumen, el día en Jaén se presenta como un día de transición, con un inicio nublado y temperaturas agradables, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas suaves antes de que el tiempo se torne más inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.