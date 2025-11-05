El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 5 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un panorama meteorológico marcado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto de estas nubes, lo que podría dar una sensación de mayor frescura en comparación con días anteriores. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Este aumento en la humedad puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en las horas de la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. Las probabilidades de precipitación se sitúan en un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con registros que no superan los 0.3 mm. Esto sugiere que, aunque la posibilidad de lluvia está presente, no se anticipan lluvias significativas.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:26 horas, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que las nubes altas den paso a un cielo más despejado. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al caer la noche, la sensación térmica sea más fresca, con valores que rondarán los 16 grados .
En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.
