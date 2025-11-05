El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 79% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados. La probabilidad de precipitación es nula hasta el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo un aumento en la inestabilidad atmosférica.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 13:00 horas, con un valor de 25 grados, lo que hará que la tarde sea cálida. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un aumento en la velocidad del viento, que soplará del sur a velocidades que alcanzarán los 37 km/h en su racha máxima. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A partir de las 15:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas, aunque la intensidad de las mismas no se espera que sea significativa. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados a las 15:00 horas.

Hacia la tarde-noche, el cielo se tornará más cubierto, con una probabilidad de tormenta del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Dos Hermanas deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas. La temperatura seguirá bajando, alcanzando los 17 grados hacia las 18:00 horas, mientras que la humedad relativa se incrementará, llegando al 100% en las horas de la noche.

Finalmente, el día concluirá con un cielo despejado hacia la medianoche, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila, aunque el viento seguirá soplando del sur, manteniendo una sensación fresca. En resumen, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante la tarde, cuando se prevén cambios significativos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.