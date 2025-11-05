El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables, rondando los 17 grados , que se mantendrán estables hasta el mediodía.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 25 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno. Este aumento en la humedad, combinado con las nubes, sugiere que la atmósfera estará cargada, lo que podría favorecer la formación de tormentas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, pero a partir de la tarde, la situación cambiará. La probabilidad de lluvia se incrementa significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas también es alta, con un 75% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar momentos de intensa actividad eléctrica.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 66 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, sumando a la posibilidad de tormentas. Las rachas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 17 grados. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un tiempo relativamente tranquilo, se tornará más inestable y potencialmente tormentoso a medida que avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.