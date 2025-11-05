El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre nubes altas y períodos de poco nuboso. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 18 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 91% en la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la formación de nubes y, potencialmente, a la aparición de lluvias.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad aumente considerablemente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total. Esto se debe a un sistema de tormentas que se aproxima, trayendo consigo intervalos nubosos y condiciones inestables.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 72 km/h en las horas más cálidas del día, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas y en la conducción de vehículos. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 40 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que se despejará gradualmente. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 16 grados, ofreciendo un respiro tras un día de inestabilidad. En resumen, se anticipa un día variable en Coria del Río, con la posibilidad de lluvias y viento fuerte, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para cambios en las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.