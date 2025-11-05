El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría limitar la visibilidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados en las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia. Se anticipan tormentas que podrían traer consigo lluvias moderadas a fuertes, con acumulados que podrían llegar hasta 11 mm en total. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones de lluvia, llevando paraguas y evitando actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén ráfagas que alcanzarán hasta 57 km/h, especialmente en la tarde, cuando el viento soplará del sur y suroeste. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la posibilidad de tormentas eléctricas. La combinación de viento fuerte y tormentas podría hacer que las condiciones sean peligrosas, por lo que se aconseja precaución.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 25 grados . La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en la tarde, y se anticipan tormentas que podrían traer consigo ráfagas de viento significativas. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo cambiante y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

