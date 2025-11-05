El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, con temperaturas que irán subiendo gradualmente hasta alcanzar los 25 grados a la hora del almuerzo. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto coincide con un incremento en la nubosidad, que se tornará muy nubosa y finalmente cubierta, lo que podría dar lugar a tormentas.

La tarde se presentará con temperaturas más frescas, descendiendo a 20 grados a las 15:00 horas y 18 grados hacia las 18:00 horas. El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 67 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la posibilidad de tormentas. La combinación de viento fuerte y la alta probabilidad de lluvia sugiere que los habitantes de Castilleja de la Cuesta deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura continuará bajando, situándose en torno a los 16 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más tardías, lo que podría generar niebla o brumas. El cielo, aunque inicialmente despejado, se volverá a cubrir de nubes altas, lo que podría dificultar la visibilidad.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.