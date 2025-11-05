El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET

Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, con temperaturas que irán subiendo gradualmente hasta alcanzar los 25 grados a la hora del almuerzo. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto coincide con un incremento en la nubosidad, que se tornará muy nubosa y finalmente cubierta, lo que podría dar lugar a tormentas.

La tarde se presentará con temperaturas más frescas, descendiendo a 20 grados a las 15:00 horas y 18 grados hacia las 18:00 horas. El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 67 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la posibilidad de tormentas. La combinación de viento fuerte y la alta probabilidad de lluvia sugiere que los habitantes de Castilleja de la Cuesta deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura continuará bajando, situándose en torno a los 16 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más tardías, lo que podría generar niebla o brumas. El cielo, aunque inicialmente despejado, se volverá a cubrir de nubes altas, lo que podría dificultar la visibilidad.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.

