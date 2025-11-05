El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17°C, con una ligera subida a 18°C en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21°C, proporcionando un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento. Este soplará del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 100% entre las 7:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.3 mm en las horas de la mañana, con una disminución en la probabilidad de lluvia a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos, especialmente durante la mañana.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 90% entre las 7:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuye considerablemente, lo que permitirá que el tiempo se estabilice hacia la noche.

A medida que caiga la tarde, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15°C hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos mayormente despejados y temperaturas que rondarán los 12°C.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y posibilidad de lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un ambiente más despejado y fresco hacia la noche. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.