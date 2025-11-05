El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que no interrumpirán la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados alrededor de las 10 de la mañana, con una humedad relativa que comenzará a disminuir, situándose en torno al 69%. El viento soplará desde el noreste a una velocidad moderada de 9 a 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados entre las 13:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 15:00 horas, se prevé un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 18 grados hacia las 16:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 80% hacia las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de las 17:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una precipitación estimada de 6 mm en la tarde. Las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con la posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su velocidad, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h. Esto podría generar un ambiente más fresco y ventoso, especialmente durante la tarde y la noche. La temperatura caerá a 17 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:20 horas.

En resumen, Carmona experimentará un día con un inicio soleado y cálido, que dará paso a un tiempo más inestable y fresco por la tarde, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y llevar paraguas si planean salir por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.