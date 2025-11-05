El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, en Camas, se prevé un tiempo mayormente nublado con intervalos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados a las 16:00 horas. La noche será más fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando un 100% en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este aumento en la humedad también se relaciona con la probabilidad de precipitaciones, que se incrementa notablemente en la tarde. Se espera que la probabilidad de lluvia sea del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones de hasta 8 mm, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos durante este periodo.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Esta combinación de viento y humedad podría dar lugar a tormentas, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas mejorarán gradualmente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una ligera disminución en la intensidad del viento. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo, especialmente durante las horas de la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.