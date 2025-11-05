El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, comenzando en torno a los 15 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 24 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará con fuerza variable, alcanzando rachas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 61% por la mañana y aumentando a lo largo del día, alcanzando niveles de hasta el 99% durante la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la percepción de frío sea más intensa al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un aumento significativo a partir de la tarde, con un 90% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser acompañadas de tormentas, con un 75% de probabilidad de tormenta en ese mismo intervalo. Por la noche, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 70%, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

El viento soplará principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día, pero con un notable aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para posibles cambios.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.