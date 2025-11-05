El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con temperaturas suaves de alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a bajar, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. Las condiciones de humedad también aumentan la probabilidad de precipitaciones, que se prevé que se concentren entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en ese intervalo. Se estima que la precipitación acumulada podría ser de hasta 2 mm, aunque la lluvia será escasa y podría presentarse en forma de chubascos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 26 y 44 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 68 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será significativa, con un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es posible que se produzcan tormentas eléctricas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar situaciones de riesgo.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables pero con alta humedad, y un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias a medida que avance la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.