El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que permitirá que la luz del sol se filtre en ciertos intervalos.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 93% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 15:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén intervalos de lluvia, con una precipitación estimada de hasta 8 mm en las horas pico de la tarde. Esto podría estar acompañado de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 85% durante el mismo periodo.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 67 km/h alrededor de las 13:00 horas. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en combinación con la probabilidad de tormentas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas descenderán a niveles más frescos, rondando los 15 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia en la tarde.

En resumen, los habitantes de Bormujos deben prepararse para un día variable, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a condiciones más inestables por la tarde. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas y lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.