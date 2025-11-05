El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 60-79%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente en la tarde. A partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 75% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto se verá acompañado de intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, que podrían acumular hasta 0.9 mm en este periodo.

El viento, que soplará del noreste durante la mañana, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad y alcanzando rachas de hasta 32 km/h. Esto podría generar un ambiente más inestable, propenso a tormentas.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 6 de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Bailén deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Con el ocaso previsto para las 18:11, la noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 15 grados. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 95%, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, el día de hoy en Bailén será un día de contrastes, con un inicio tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable y potencialmente tormentoso en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.