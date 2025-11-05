El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se mantendrá esta condición de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que rondará el 76% al 78%, lo que podría hacer que el aire se sienta algo más frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados a media mañana. La probabilidad de precipitación será baja durante las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde y llegando a un máximo de 23 grados hacia las 4 de la tarde.

La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se prevé un 35% de probabilidad de precipitación. Esto coincide con un incremento en la posibilidad de tormentas, que podría llegar hasta un 90% a partir de las 7 de la tarde. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos de Baeza estén preparados para la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas en las horas vespertinas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h hacia las 8 de la tarde, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica y a la formación de tormentas.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un inicio fresco y nublado, con un aumento gradual de la temperatura y una creciente probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde. Se aconseja a los habitantes que mantengan un paraguas a mano y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.