El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 12:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 22 grados.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 90% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las horas más activas de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante este periodo.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Durante la mañana, la velocidad del viento será más moderada, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevén las rachas más fuertes.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esta combinación de factores meteorológicos podría generar un ambiente propenso a tormentas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán a unos 16 grados hacia la noche, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes y lluvias intermitentes, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.