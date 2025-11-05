El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Ayamonte se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que podrían traer algunas sorpresas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo algunas precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, pero se incrementa notablemente entre las 7 y las 13 horas, alcanzando un 100% de probabilidad. Esto sugiere que es posible que los habitantes de Ayamonte necesiten paraguas a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. En las horas más cálidas, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, especialmente en la tarde. Esto podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican las temperaturas.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 57% y el 97% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la humedad podría aumentar, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más pesadas y húmedas.

En la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 90% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias podrían ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a unos agradables 16 grados . El ocaso se producirá a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado y potencialmente tormentoso, podría terminar con cielos más claros y una brisa suave.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.