El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 30% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura esté en su punto más alto.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 80%. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 4 mm hacia la tarde y noche. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, especialmente al caer la tarde.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las horas de la mañana, aumentando a ráfagas más intensas en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad y las nubes.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 80% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La combinación de nubes, viento y la posibilidad de tormentas podría hacer que la noche sea inestable, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y noche. Es un día para disfrutar de actividades al aire libre por la mañana, pero con precaución en la tarde y noche debido a las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.