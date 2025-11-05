El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica cambie, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 65%. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

La temperatura en Almonte se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 16°C en las primeras horas y alcanzando un máximo de 24°C hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 18°C a las 20°C. La humedad relativa será alta, especialmente en la mañana, con valores que oscilarán entre el 85% y el 79%, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 9 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 80% hasta las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Almonte deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y lluvias más intensas. Sin embargo, hacia la noche, se espera que el tiempo se estabilice, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a los 16°C.

En resumen, el día de hoy en Almonte se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de un aumento en la probabilidad de tormentas por la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.