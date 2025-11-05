El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con la posibilidad de cielos poco nubosos en la franja horaria de 16:00 a 19:00, antes de que las nubes vuelvan a cubrir el cielo hacia la tarde y noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 17 grados, aumentando ligeramente a 19 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 97% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando un 72% hacia la tarde. Esto podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, aunque se disipará rápidamente con el aumento de la temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumentará considerablemente. Desde las 07:00 hasta las 13:00, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las tormentas también son probables en este periodo, con un 95% de probabilidad de que se produzcan.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento se intensificará.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.