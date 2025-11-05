El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, La Algaba se prepara para un día con un tiempo variado, donde las nubes altas dominarán gran parte de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados durante las primeras horas del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que el día progrese, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 12:00, con un termómetro que podría marcar hasta 26 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 73% por la mañana y bajará a un 46% hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad volverá a aumentar por la tarde, alcanzando niveles cercanos al 100% en horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 14:00. Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% en su punto máximo. Esto sugiere que los habitantes de La Algaba deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, que podrían ser escasas pero persistentes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan durante la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero la combinación de la humedad y las temperaturas más frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un inicio fresco y nublado, seguido de un aumento en las temperaturas y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.