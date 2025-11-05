El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno, aunque no se esperan precipitaciones significativas en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados centígrados, lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se lleve una chaqueta ligera.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 54%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indica el termómetro. Sin embargo, la combinación de nubes y temperaturas moderadas hará que el día sea agradable para los habitantes de la localidad.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 80% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, pero podrían venir acompañadas de tormentas aisladas. La temperatura alcanzará su máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El viento soplará del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 47 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento se tornará más intenso, especialmente en zonas abiertas, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en áreas expuestas.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100% en las últimas horas del día, lo que podría generar niebla en las primeras horas del día siguiente. En resumen, se espera un día de contrastes en Alcalá la Real, donde la combinación de nubes, viento y la posibilidad de lluvias ligeras marcarán la pauta del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.