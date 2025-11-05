El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 14 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la mañana. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. La probabilidad de precipitación es baja en este periodo, con un 0% de posibilidades, lo que sugiere que no se anticipan lluvias.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados a la 1 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que se tornará más nuboso, con la aparición de nubes altas y cubiertas. La humedad comenzará a descender, pero aún se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 44% a la 1 de la tarde.

A partir de las 3 de la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. Se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, con un 90% de posibilidades entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto se debe a la llegada de un frente que podría traer consigo lluvias escasas y tormentas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 4 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a 16 grados, y el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 100% hacia la noche. En resumen, los habitantes de Alcalá de Guadaíra deben estar preparados para un día de contrastes, con temperaturas cálidas en la tarde, pero con la posibilidad de tormentas y un ambiente fresco en la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.