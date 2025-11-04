El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 4 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al paisaje. A medida que avance el día, se espera que esta situación se mantenga, con nubes altas dominando el cielo durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se prevé que el cielo se despeje, ofreciendo un respiro a los habitantes que anhelan ver el sol.

En cuanto a las temperaturas, el día comenzará con un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 13 y 15 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. Este ligero ascenso en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 81% por la mañana y descenderá a un 46% hacia la tarde. Esto proporcionará un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor calor.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad relativa decreciente.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado hacia la tarde permitirán que los residentes aprovechen el tiempo para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en las terrazas.

Con el orto a las 07:50 y el ocaso a las 18:21, los días comienzan a acortarse, pero la luz del día será suficiente para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, este 4 de noviembre se presenta como un día mayormente nublado, pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.