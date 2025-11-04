El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un cielo que se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, disfrutar de una comida en una terraza o realizar deporte.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Este viento será suave, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, el viento será más ligero, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 18:22 horas.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como un día ideal, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables que se ofrecen.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.