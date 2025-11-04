El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 71% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a la dispersión de las nubes altas que se prevén en el cielo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades en el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas. La tarde se presentará mayormente despejada, con un cielo que permitirá disfrutar de la luz del sol hasta el ocaso, que se producirá a las 18:11 horas.

La noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. En resumen, hoy será un día agradable en Úbeda, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo fresco y soleado que invitará a salir y aprovechar el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.