El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han oscilado entre los 13 y 15 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que el día avanza. No se esperan rachas significativas que puedan causar molestias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un cielo que, aunque adornado por nubes altas, no interferirá con la luz solar.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 18:00 horas. La puesta de sol está programada para las 18:23, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas, gracias a la combinación de nubes y la luz del ocaso.

En resumen, el día en Tomares se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvias. La combinación de temperaturas agradables y un viento suave hará que sea un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en los espacios públicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.