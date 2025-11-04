El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 25 grados en la tarde. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, alcanzando un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 72% hacia la tarde. Esto, combinado con el aumento de la temperatura, proporcionará un ambiente más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 20 km/h. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente por la tarde y la noche, donde se espera que la velocidad disminuya a 4 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre y disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.