El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 86% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe con nubes altas, pero a partir de las 6 de la mañana, comenzaremos a ver un ligero cambio. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 14 grados, y la humedad comenzará a descender lentamente. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados alrededor de las 3 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá con nubes altas, permitirá la entrada de algunos rayos de sol, especialmente en las horas centrales del día. La humedad relativa también disminuirá, llegando a un 46% en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y fresca. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para actividades al aire libre.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un tiempo mayormente nublado en la mañana, con un aumento de temperatura y un cielo más despejado en la tarde. Sin precipitaciones a la vista, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.