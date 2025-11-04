El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe con esta misma condición, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alrededor del 86%, y descenderá a un 48% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será nublado, las condiciones serán relativamente agradables para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 11 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede influir en la sensación térmica.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde, cuando las temperaturas comienzan a descender nuevamente.
En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento moderado. La combinación de estos factores sugiere un día cómodo, aunque con la posibilidad de que el viento sople con fuerza en ciertos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.
