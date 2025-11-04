El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados a lo largo del día. En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, alcanzando los 21 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se sentirá más cómodo a medida que avance la jornada. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento suave contribuirá a la sensación de bienestar, haciendo que el día sea agradable para pasear o realizar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Se recomienda aprovechar el día para realizar actividades al exterior, ya que las condiciones meteorológicas son ideales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.