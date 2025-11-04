El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, las temperaturas han oscilado entre los 11 y 12 grados , manteniendo un ambiente fresco que se sentirá especialmente en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de frescor en la mañana, pero a medida que el día avance, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja hará que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 11 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11 grados. Las nubes altas que han estado presentes durante el día se mantendrán, pero no se espera que afecten la visibilidad ni la luminosidad del cielo nocturno. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza del entorno natural de Pozoblanco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.