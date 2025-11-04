El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que la luz del sol se filtre y eleve las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 15 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 26 grados. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se registren las temperaturas más cálidas del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 55% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 7 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento moderado será un alivio para los habitantes, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos poco nubosos hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar planes familiares o deportivos.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento moderado que contribuirá a un ambiente confortable. Es un día ideal para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.