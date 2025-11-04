El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que dará un aspecto ligeramente cubierto, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque se alternarán con momentos de cielo despejado, especialmente en las horas centrales de la tarde.

La temperatura durante la mañana comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que rondarán el 90%, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 45% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el final de un día que, aunque comenzará con nubes, se transformará en una jornada agradable y cálida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.