El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que continuarán presentes hasta la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 22 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas de 18 grados, que se mantendrán hasta el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en su punto máximo. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será un factor notable durante el día, comenzando en un 65% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 66% por la tarde y noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las rachas de viento.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas agradables y un viento moderado del sureste. Los residentes pueden planificar sus actividades con la certeza de que no habrá lluvias, aunque es recomendable estar preparados para el viento que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.