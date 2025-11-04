El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 25 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 75% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescura se mantendrá hasta bien entrada la tarde. La combinación de temperaturas agradables y una humedad en descenso hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante el calor moderado. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier nubosidad que pueda aparecer, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Morón de la Frontera pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:21. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.