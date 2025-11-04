El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se ha mantenido con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales.

La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura podría llegar a un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo agradable y templado. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 19 grados hacia las últimas horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% en la mañana y descendiendo a un 46% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor podría ser notable, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que contribuye a un ambiente seco y cómodo.

El viento soplará de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. En las primeras horas, se espera un viento suave que se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.